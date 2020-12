La Thailandia apre le porte: esteso il visto turistico speciale

12:21

La conferma è arrivata dallo stesso governo: i confini tailandesi si aprono al resto del mondo. I visitatori che desiderano andare in Thailandia nell’ambito del programma di soggiorno di lunga durata del visto turistico speciale (Stv) potranno ora farlo indipendentemente dalla situazione Covid-19 dei loro Paesi.

Il visto Stv, precedentemente accessibile solo a persone provenienti da Paesi a basso rischio, viene infatti esteso a tutto il mondo senza differenze.

Sul fronte della prevenzione sanitaria, invece, nulla cambia: i turisti che intendano recarsi in Thailandia dovranno comunque sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta giunti nel Paese. Una misura indispensabile per tutelare una nazione che, secondo fonti governative che fanno riferimento al Primo Ministro Prayut Chan-o-cha, non è stata toccata dalla seconda ondata di pandemia.