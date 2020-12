09:51

Dal primo gennaio sarà necessario il passaporto, senza visto, per raggiungere il Regno Unito. L’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit lo scorso 24 dicembre - ora in attesa delle ratifiche del Parlamento europeo e di quello britannico - mette fine alla libera circolazione tra l’isola e il Vecchio Continente.

Coloro che vorranno viaggiare in Uk dovranno quindi esibire il passaporto e potranno rimanere nel Regno della regina Elisabetta II fino a un tempo massimo di tre mesi.



Soggiorni più lunghi

Quanti vorranno soggiornare nel Regno Unito per un periodo superiore, per ragioni di lavoro o studio, dovranno, si legge su Ansa.it, richiedere visti analoghi a quelli richiesti attualmente dagli stranieri non comunitari.



Stop Erasmus

Novità anche per gli studenti universitari che intendano recarsi nel Paese per un periodo di studio. Il Regno Unito uscirà dal programma Erasmus, considerato dal premier Boris Johnson “troppo oneroso”.