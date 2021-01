Gip acquista Signature Aviation

17:26

Gip, il fondo americano che controlla Italo Treno, scippa a Bill Gates il gioiello mondiale dell’handling dedicato ai jet privati. Global Infrastructure partners, infatti, ha definito l’acquisto della società inglese Signature Aviation per 3,4 miliardi di sterline, circa 3,7 miliardi di euro.

Signature, ossia la nuova denominazione di BBA Aviation, è il leader mondiale nella fornitura di servizi a terra in qualità di Fbo (fixed base operator) per il segmento della business aviation. L’offerta di Gip ha battuto quella congiunta di Blackstone e Cascade Investment, fondo di investimento che racchiude buona parte della fortuna del magnate americano, fondatore di Microsoft. Gip, in ambito aereo, detiene partecipazioni anche negli scali londinesi di Gatwick e City Airport e in quello di Edimburgo. A. L.