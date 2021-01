Caraibi, i resort si attrezzano per effettuare i test Covid agli ospiti

09:19

Con la decisione del Cdc americano di richiedere per tutti i viaggiatori in ingresso negli Usa via aereo un test Covid negativo realizzato entro le 72 ore dalla partenza, i principali brand di resort dei Carabi e del Messico si sono attivati per permettere ai turisti di effettuare i test Covid direttamente all’interno del villaggio senza dover interrompere le loro vacanze.

In questa maniera i resort caraibici cercano di evitare il contraccolpo determinato dalla richiesta dell’amministrazione statunitense, che rischia di bloccare i flussi turistici invernali verso le destinazioni sun & sea dei Caraibi.



Ci sono molte differenze di offerta: alcuni resort infatti offrono agli ospiti gratuitamente i test antigenici mentre i test molecolari sono a pagamento, altri propongono l’offerta di test in loco per un periodo che va fino alla fine di marzo, mentre alcuni promuovono la campagna di esami fino a quando sarà richiesta dagli stati di provenienza. E ancora, in alcune strutture i test saranno realizzati in loco, mentre in altre gli ospiti dovranno raggiungere un centro convenzionato per effettuare l’esame.



Un mosaico di soluzioni tutte tese però a permettere ai turisti di non abbandonare la loro idea di godersi una vacanza nell’area.