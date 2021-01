Per la cinese Hna Group si avvicina la bancarotta

14:44

Si aggrava la crisi per il colosso cinese Hna, che vanta una forte presenza nel mercato dell’aviazione e degli hotel (è stato anche azionista di Hilton International). E per il gruppo si inizia a parlare di bancarotta.

Pubblicità

La notizia è rimbalzata dai media cinesi nelle ultime ore, quando è emerso che i creditori avrebbero rigettato il piano di ristrutturazione chiedendo quindi il fallimento della società. Secondo quanto riportato da Simpleflying, il procedimento al momento non sta avendo effetti sulle compagnie aeree cinesi controllate da Hna: Tianjin Airlines, Beijing Capital Airlines, Grand China Air oltre a Hainan Airlines non hanno modificato i loro operativi.



Oltre alle compagnie appena citate il Gruppo Hna possiede quote in un’altra ventina di vettori nel mondo.