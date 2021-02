Germania, il lockdown prosegue fino al 7 marzo: viaggi vietati

11:57

La cancelliera Angela Merkel avrebbe voluto prolungarlo fino al 14 marzo, ma per il momento la data fissata è quella del 7 marzo. La Germania ha prorogato il lockdown del Paese che vede la chiusura di negozi, bar, ristoranti, cinema, teatri, centri estetici e case d’appuntamenti. Dal primo marzo, però, potranno riaprire i parrucchieri.

Come riporta corriere.it, non c’è tuttavia il coprifuoco, mentre sono vietati i viaggi non indispensabili in Germania e all’estero.



Diversa la situazione per le scuole: ogni Land stabilirà infatti un calendario di riaperture che partirà già dalla prossima settimana. Una soluzione che la cancelliera aveva cercato di evitare, tentando in un primo momento un piano unico.