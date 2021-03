Uk: le mete turistiche si preparano all’invasione post-lockdown

10:07

L’estate 2020 ha insegnato alle mete inglesi a prepararsi per tempo. L’impossibilità di viaggiare all’estero infatti aveva fatto riversare sulle destinazioni domestiche un numero di visitatori imprevisto. Così, ora le mete stanno mettendo mano ai piani per far fronte al fenomeno che, con ogni probabilità, si ripeterà nei mesi caldi del 2021, una volta terminato il lockdown.

Il Regno Unito infatti ha ormai una precisa road map per uscire dal lockdown e dalle restrizioni. La previsione, come riporta travelmole.com è dunque che i luoghi di villeggiatura si riempiano nuovamente di visitatori, dal momento che già alla fine di questo mese le restrizioni inizieranno ad essere allentate.