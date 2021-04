Digital Green Certificate, primo via libera del Parlamento Ue

09:49

Con 540 sì, 119 contrari e 31 astenuti, il Parlamento Ue ha dato il primo via libera al Digital Green Certificate. Gli eurodeputati hanno approvato la posizione negoziale da portare avanti nelle trattative con il Consiglio.

Principale richiesta dei parlamentari è che, riporta ilfattoquotidiano.it, il certificato sia accompagnato dalla “possibilità di effettuare test universali, accessibili, opportuni e gratuiti”, al fine di garantire costi ragionevoli a quanti debbano effettuare test per dimostrare la negatività (non vaccinati e non guariti dal Covid-19).



Altra richiesta è che chi è in possesso del certificato non debba essere soggetto a restrizioni aggiuntive nel Paese di arrivo, quali la quarantena e ulteriori test. Una richiesta che si scontra con quanto già dichiarato dalla Commissione Ue nelle scorse settimane, ovvero che sarà lasciata ai singoli Stati la facoltà di applicare ulteriori restrizioni per contenere la diffusione dei contagi.