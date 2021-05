Digital Green Certificate, sarà digitale e cartaceo

09:55

Il green pass Ue sarà disponibile in versione digitale e cartacea. La decisione è arrivata ieri, dopo giorni di trattative nelle sedi istituzionali europee. Parlamento, Commissione e Consiglio

sembrano infatti aver trovato un accordo sul Digitale Green Certificate, che garantirà la libera circolazione all’interno del Vecchio Continente.

Il pass, ora al vaglio del Parlamento Ue, attesterà l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test Covid, ma, si legge su ilsole24ore.it, non sarà una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio.



Il regolamento sul Digital Green Certificate resterà in vigore per 12 mesi.