Brand Usa, riparte la promozione sui mercati internazionali

Gli Stati Uniti ripartono con la formazione sui mercati estari. Brand Usa ha alzato il velo sui primi appuntamenti formativi dedicati alle pubbliche relazioni e ai media internazionali.

L’ente di promozione turistica propone il ‘PR Workshop’, martedì 29 giugno 2021, e il Global Media Forum, martedì 20 e mercoledì 21 luglio 2021.



Aperto esclusivamente agli espositori statunitensi su Brand USA Global Marketplace, il PR Workshop fornirà ai partner statunitensi le ultime news di mercato e gli approfondimenti sugli earned media tra Canada, Messico, Regno Unito, Irlanda, Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Scandinavia e Polonia.



Durante il Global Media Forum, i partner statunitensi entreranno in contatto con i giornalisti di viaggio di questi 15 mercati internazionali attraverso una serie di incontri virtuali, fornendo nuove fonti di ispirazione per i viaggi post-pandemia negli Stati Uniti.



"Siamo lieti di ospitare i nostri primi eventi Brand USA Global Marketplace dedicati a migliorare l'attività di pubbliche relazioni dei partner statunitensi e a costruire relazioni di valore con i media internazionali - spiega in una nota Tom Garzilli, chief marketing officer di Brand Usa -. Nell'ultimo anno, il panorama globale dei media e il modo in cui lavoriamo con le testate internazionali è cambiato in modo significativo. Mentre spianiamo la strada per la ripresa, siamo ora in grado di condividere insight significativi del settore e gli ultimi sviluppi del turismo con i partner e i giornalisti statunitensi. Per rafforzare ulteriormente le relazioni tra i nostri partner e i media internazionali, siamo entusiasti di offrire per la prima volta questi incontri virtuali".



Il programma

Il PR Workshop so svolgerà dalle 18 alle 20.30 e vedrà una serie di sessioni con esperti di pubbliche relazioni e giornalisti di viaggio di alto livello dedicate a come sviluppare piani di pubbliche relazioni in diversi mercati internazionali in Nord America ed Europa.



L'evento preparerà i partner al Global Media Forum, che si svolgerà martedì 20 luglio, dalle 16.30 alle 19 (ora italiana), e mercoledì 21 luglio 2021, dalle 16.30 alle 18.30 (ora italiana). L'iniziativa proporrà sessioni di storytelling con focus sulle esperienze di viaggio nuove e di tendenza negli Stati Uniti; e otto incontri virtuali tra gli espositori statunitensi su Brand Usa Global Marketplace e giornalisti di viaggio internazionali.