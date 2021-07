Dubai dalla cima del Burj Khalifa: il regalo di Emirates

13:50

Vedere Dubai dall’edificio più alto del mondo. Questa l’esperienza che Emirates si appresta a regalare a chi sta pianificando un viaggio nella città.

A tutte le prenotazioni effettuate sul sito della compagnia aerea o presso le agenzie entro il 22 luglio per volare fino al 30 settembre 2021, il vettore aggiungerà un biglietto gratuito ‘At the top’, per salire sulla cima del Burj Khalifa.



Dal piano 124 dell’edificio, i visitatori potranno usare telescopi ad alta potenza e uscire sulla terrazza con vista sullo skyline della città. La visita continuerà al piano 125, dove sarà possibile osservare Dubai 360 gradi.