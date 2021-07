16:22

Il Canada dal prossimo 7 settembre aprirà le porte ai viaggiatori vaccinati. Secondo quanto riportato anche da Fto in un post su Facebook, il Paese ha deciso di consentire l’accesso ai turisti che hanno completato il ciclo di immunizzazione; il passeggeri in arrivo dovranno anche esibire un test Covid negativo.

Ad annunciarlo è stato il Governo, che ha anche precisato che le stesse norme saranno applicate anche ai viaggiatori in arrivo dagli Stati Uniti, ma a partire dal 9 agosto.



Cambio di rotta

I confini del Canada sono rimasti chiusi sin dalle prime battute della pandemia, ovvero da marzo 2020. La scelta del Paese riapre le porte a una destinazione che ha sempre esercitato fascino nei confronti dei turisti di diverse parti del mondo.



La scelta inoltre rappresenta un vero e proprio cambio di passo per il Canada stesso, che come precisato aveva serrato le porte sin dall’emergere del Covid-19.