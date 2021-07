La ‘Grecia per tutti’ nella nuova campagna ‘All you want is Greece’

11:22

La nuova campagna promozionale 'All you want is Greece', lanciata a maggio dal governo greco, garantiva la sicurezza a chi sceglie il Paese nel 2021.

Una promessa confermata da Kyriaki Boulasidou, direttore dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, durante un incontro a Roma con Sky Express, il vettore greco che dall'8 luglio collega Roma Fiumicino con Atene sei giorni alla settimana.



"La nuova campagna presenta la Grecia come una destinazione adatta a tutti: dalle famiglie ai gruppi, a vacanze romantiche e soggiorni d'avventura. E non solo d'estate. Prendiamo Atene. Nei mesi estivi è una capitale culturale con il mare a due passi. Nelle altre stagioni offre tanto: dalle attività sportive al village hopping, dalla scoperta dell'entroterra alla gastronomia".



Pamela McCourt Francescone