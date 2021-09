FlandersTalk, l’occasione del cicloturismo

19:29

Il secondo incontro dei FlandersTalk, il ciclo di webinar organizzato dalla sede italiana di VisitFlanders, è dedicato al cicloturismo. "Abbiamo trascorso gli ultimi mesi a ristrutturare la visione di VisitFlanders - spiega Giovanna Sainaghi, responsabile dell'ente del turismo delle Fiandre a Milano -. La strategia del 'Flora et labora' vuole essere un nuovo approccio al turismo a fronte delle sfide attuali come la crisi pandemica e dunque economica".

E tra i pilastri di questa programmazione trova spazio proprio il turismo in bicicletta. Il tema si articola secondo due storyline: da una parte Cycling in Flanders, ossia il ciclismo sportivo e dell'altra il Recreational Cycling, il cicloturismo tradizionale.



Le Fiandre possono vantare dei percorsi pianeggianti con percorsi modulabili che le rendono accessibili ai ciclisti di tutti i livelli. “L'offerta del cicloturismo è disegnata su tre temi”, racconta Mayra Caroppo Venturini, responsabile trade & mice di VisitFlanders. “Proponiamo le Icon cycling routes - 9 itinerari a media e lunga percorrenza, i circuiti ciclistici tematici e le pedalate nel Limburgo, una provincia dedicata alla cultura e all'arte ma anche ricca di natura, perfetta per le due ruote” G. G.