New York City si prepara ad accogliere i turisti: tutte le novità della città

14:20

Si scaldano i motori a New York in attesa della tanto attesa riapertura degli Stati Uniti ai flussi turistici europei, prevista per l’8 novembre. NYC & Company, ente ufficiale di promozione, destination marketing, convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City lancia un messaggio chiaro: ‘It's Time for New York City’.

"Mantenendo la tradizione di NYC di costante rinnovamento e reinvenzione, nuovi prodotti e infrastrutture di fama mondiale si uniscono alle nostre icone più note per continuare ad essere la destinazione urbana più divertente e accogliente del mondo" dice Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company.



Molte quindi le novità che i turisti di tutto il mondo potranno trovare nella Grande Mela alla riapertura delle frontiere.



Dal punto di vista delle infrastrutture, è stato inaugurato all'inizio di quest'anno, il Moynihan Train Hall, uno spettacolare padiglione ferroviario alto 28 metri con lucernari vertiginosi che ha trasformato il monumentale James A. Farley Post Office Building in un hub di trasporto che serve i passeggeri LIRR e Amtrak. La nuova stazione ha il 50% di spazio in più nell'atrio, un sistema di orientamento all'avanguardia, display informativi ed è un’espansione del complesso della Penn Station.



Fra le attrazioni, a Coney Island ha aperto Phoenix Family Thrill Roller Coaster . Alta 20 metri, la nuova corsa raggiungerà una velocità di quasi 55 km all'ora e garantisce una nuova emozionante aggiunta al Deno's Wonder Wheel Amusement Park, che ha celebrato la sua 100° stagione l'anno scorso. Inoltre, dal 21 ottobre è stato aperto The Summit, piattaforma di osservazione e esperienza immersiva di New York sulla sommità del nuovo grattacielo One Vanderbilt.



Sono tornati gli spettacoli a Broadway. Riproposti i classici come Il Re Leone e Chicago, Wicked, produzioni più recenti come Hadestown, Waitress, Hamilton, Come From Away e spettacoli nuovi di zecca che debutteranno tra cui Thoughts of a Colored Man, Diana e Mrs. Doubtfire.



Moltissimi i nuovi ristoranti in apertura o appena aperti, mentre fra le attrazioni open air va segnalata Little Island, che ha aperto al Pier 55 come parco pubblico gratuito con uno spazio verde, un anfiteatro da 687 posti, una piazza, un prato, proposte di cibo e bevande e altro ancora. A giugno, Hudson River Park ha aperto un Pier 76 ridisegnato, con uno spazio flessibile all'aperto, numerose targhe interpretative che raccontano la storia della zona e un'elica della nave passeggeri SS United States, famosa per essere la nave passeggeri più veloce ad attraversare l'Oceano Atlantico.



In agosto, inoltre, NYC Ferry ha lanciato la rotta St. George da Staten Island a Battery Park City e Midtown West. Prossimamente quest’anno, saranno inaugurate la rotta di Coney Island (verso Bay Ridge e Wall Street) e un'estensione della rotta di Soundview (verso Ferry Point Park/Throgs Neck).



Key to NYC

Per tutti i visitatori è bene ricordare che il programma 'Key to NYC' del sindaco Bill de Blasio è in pieno effetto. I newyorkesi e i turisti dai 12 anni in su sono tenuti a mostrare una prova di vaccinazione per partecipare alle attività al chiuso presso ristoranti, bar, palestre, luoghi di intrattenimento e ricreativi, compresi i luoghi di musica o concerti, musei, gallerie, arene sportive professionali e stadi al coperto, teatri e altre attività ricreative al chiuso. La prova ammissibile della vaccinazione si può presentare tramite la NYC Covid Safe App, la New York State Excelsior App, una foto o copia cartacea di una scheda di vaccinazione del Cdc, una foto o copia cartacea di un registro ufficiale di vaccinazione di un vaccino somministrato fuori dagli Stati Uniti.