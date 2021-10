Heywood, NYC & Company: “Ecco i nostri prossimi investimenti”

di Gaia Guarino

L'annuncio della riapertura dei confini statunitensi fa brillare le luci della Grande Mela. Dopo la ripartenza di Broadway, tante altre novità sono già pronte a sorprendere i turisti stranieri.

New York sta infatti continuando a investire in opportunità culturali, nuovi hotel, esperienze outdoor e dining. "Tra le news ci sono Little Island, ossia un parco vicino Hudson River, il nuovo osservatorio Summit One Vanderbilt e il City Climb NYC al The Edge", racconta Christopher C. Heywood, executive Vp global communications di NYC & Company.



Gli investimenti riguardano anche il Mice, con 1,5 miliardi di dollari destinati all'espansione del Jacob K. Javits Convention Center, e la comunicazione verso i mercati internazionali con un budget di 6 milioni di dollari e una campagna globale chiamata 'It's time for New York City'.



La città in cifre

Quanto valgono i mercati esteri per la città che non dorme mai? "Durante un anno normale - spiega Heywood - il 20% degli arrivi proviene da oltreconfine, ma sia la spesa effettuata da questi turisti sia il booking negli hotel rappresenta invece il 50% del totale".



Le previsioni per tutto il 2021 parlano di 2,8 milioni di turisti internazionali su un totale di oltre 34 milioni e in questo scenario il mercato italiano è oggi al nono posto su scala mondiale. Per il 2022 si attendono 331mila visitatori dal Belpaese, che viaggiano spinti per lo più da una motivazione artistica e culturale, ma attratti anche dallo shopping e dalle molteplici attrazioni che offre New York.