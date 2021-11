In Olanda tornano le mascherine nei luoghi pubblici

13:58

L’Olanda rivede le regole anti Covid e reintroduce l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi pubblici. La decisione è stata presa alla luce della ripresa dei contagi nelle ultime settimane.

Come riporta adnkronos.com, il primo ministro Mark Rutte ha anche annunciato che saranno reintrodotte le regole di distanziamento sociale, con l’uso dei Pass Covid in alcuni luoghi, come musei e terrazze dei ristoranti.



Circa 2 mesi fa, in piena stagione estiva, le restrizioni erano state allentate in maniera netta. Ora la ripresa dei contagi spinge verso la reintroduzione di alcune misure.