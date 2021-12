Pololikashvili, Unwto: “La collaborazione tra pubblico e privato è indispensabile”

09:46

Ripresa, sicurezza e soprattutto collaborazione tra pubblico e privato. Sono le tre parole chiave citate da Zurab Pololikashvili, segretario generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, durante l’apertura della 43ª sessione dei membri affiliati Unwto nell’ambito dell’assemblea generale in corso a Madrid.

“La collaborazione tra pubblico e privato è indispensabile in questo momento. Siamo qui con tante idee per fare crescere il turismo ed è missione dell’Unwto creare nuovi posti di lavoro nel settore puntando su innovazione, digitalizzazione ed educazione. Le priorità sono tante e tra queste c’è espandere il turismo rurale che in questo delicato momento ha avuto e sta avendo una crescita rapida” ha detto Pololikashvili.



Gli fa eco Ana Larrañaga presidente della giunta direttiva dei membri affiliati: “La posta in ballo è alta. La pandemia ha rappresentato restrizioni per le nostre attività, ma anche l’opportunità di poter apportare soluzioni significative al settore insieme agli interlocutori privati. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza lavorando e facendo diventare la relazione tra pubblico e privato più forte, deve diventare consuetudine”. M. T.