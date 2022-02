15:20

Grande novità per le Maldive che trovano un ulteriore slancio per il turismo con l'apertura di un nuovo aeroporto. Si tratta del Madivaru Airport, che accoglierà i primi viaggiatori già durante il mese di febbraio e faciliterà i trasferimenti verso i resort dell'atollo Lhaviyani.

I voli dal Velana International Airport di Malè al Madivaru Airport dureranno circa 25 minuti e la programmazione iniziale ne prevede tre al giorno negli orari migliori per ridurre i tempi di attesa dei turisti internazionali in arrivo.



Il progetto è stato sviluppato dalla Kuredu Holdings Pvt Ltd e a gestire questo scalo sarà Maldivian, la compagnia di bandiera del Paese, sulla scia di un accordo già siglato con Mohamed Moosa, presidente di Champa Brothers Maldives Pvt Ltd e co-proprietario di Crown & Champa Resorts.



Come riporta travelmole.com, i biglietti per i voli interni all'arcipelago possono essere acquistati direttamente attraverso i resort di destinazione al momento del booking. G. G.