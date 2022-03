Turchia: le nuove regole per l’ingresso nel Paese

13:05

Anche la Turchia apre le porte ai turisti italiani. Dal primo marzo, infatti, è possibile visitare il paese con il super green pass oppure un tampone negativo, sia per l’ingresso in Turchia sia per il ritorno in Italia.

Come riporta una nota dell’ambasciata turca di Roma, ai viaggiatori in entrata sarà chiesta solamente la compilazione del Travel Entry Form a questo link: in seguito alla compilazione sarà rilasciato il codice Hes che dovrà essere esibito per alcune attività come l’ingresso nei centri commerciali o i viaggi sui mezzi pubblici locali.



La nota precisa che “grazie alla compagnia di bandiera turca, Turkish Airlines, Istanbul è raggiungibile con voli diretti dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Napoli, Bologna e Catania”.