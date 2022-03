Travel Index 2021, Svezia e Europa le più virtuose

14:49

Il Sustainable Travel Index 2021 premia ancora l’Europa. Nonostante la pandemia abbia colpito il Vecchio Continente in misura maggiore di altre parti del mondo, la sua leadership nell’affrontare le sfide del cambiamento climatico è riuscita a consolidarsi ulteriormente anche a livello turistico.

Nell’ultimo report presentato all’ITB Berlin Convention da Caroline Bremner, responsabile Travel Research di Euromonitor, sono ben 20 su 56 gli indici virtuosi in vetta ai quali è presente un Paese europeo, su un totale di 99 Stati mappati globalmente.



“Il migliore in assoluto è la Svezia - spiega Bremner - non soltanto per l’incredibile numero di asset naturali (fra cui ben 30 parchi nazionali), per la quantità di ecolodge a disposizione o ancora per le best practice adottate, ma anche per l’alto livello di sostenibilità raggiunto in 23 centri urbani, con alla guida grandi città come Götheborg e Stoccolma. È però Madrid a occupare la prima posizione del Sustainable Cities Index, mentre l’Estonia, Paese con la miglior qualità dell’aria, registra il più alto tasso di avanzamento in 15 indici”.



Ottimi segnali giungono inoltre dai Caraibi e dall’America Centrale, dove a distinguersi sono la Repubblica Dominicana, il Costa Rica e il Guatemala, mentre in Sud America è l’Ecuador a guadagnare più posizioni, in particolare per quanto riguarda green lodging e water save.



La Nuova Zelanda è invece il Paese modello per il turismo rigenerativo, essendosi ispirata ai valori ambientali della cultura Maori. A. C.