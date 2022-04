Le Maldive festeggiano 50 anni di sviluppo turistico con gli italiani

15:55

Sono 50 anni che gli italiani scelgono per le loro vacanze le Maldive. Il Maldives marketing & PR corporation festeggia quest’anno il ‘Golden Jubilee’ dello sviluppo turistico della destinazione, sviluppo al quale l’Italia ha contribuito con forza. Gli italiani sono stati fra i primi, nel 1972, a scoprire e valorizzare le Maldive, che hanno messo in pista numerose attività di marketing e di promozione per raccontare questa storia.

La promozione anche quest’anno sarà dedicata al concetto di ‘one island-one resort’ e si occuperà di valorizzare i prodotti turistici di cui è celebre la destinazione come i resort di lusso, le guesthouse, soluzioni ideali per chi desidera una vacanza a contatto con la comunità locale, i liveaboard, per navigare di atollo in atollo, e gli hotel di città.



Accanto all’ospitalità, verranno promosse le esperienze uniche disponibili: dall’ampia offerta culinaria alle attività subacquee, dalle esperienze benessere in Spa di lusso alle proposte per le coppie e per le famiglie.



“Gli sforzi e l’impegno del nostro ente e dei nostri partner ci hanno già permesso di accogliere oltre 19mila viaggiatori dal Belpaese. Siamo certi che attraverso le varie attività programmate e con il supporto dell’industria turistica italiana saremo in grado di raggiungere ottime performance in fatto di arrivi dall’Italia” dice Thoyyib Mohamed, ceo & managing director di MMPRC.



Dall’inizio dell’anno, grazie all’allentamento delle restrizioni sui viaggi, le Maldive hanno infatti accolto 19.517 viaggiatori italiani, confermando il Belpaese come terzo mercato europeo dopo Regno Unito e Germania. A partire dal 13 marzo 2022, inoltre, per visitare le Maldive non vi è più l’obbligo presentare il risultato negativo di un test Covid.