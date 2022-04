Maldive a quota mezzo milione di turisti

14:22

Non sono ancora i livelli pre-pandemia, ma ci si sta avvicinando. Le Maldive annunciano di aver raggiunto, in questi primi mesi del 2022, quota mezzo milione di arrivi turistici.

Si tratta, come precisa travelmole.com, di un netto incremento rispetto al 2021, con un deciso +50%. Tuttavia, in confronto al 2019 (l’ultimo anno prima della pandemia), il calo è ancora del 10%. Tuttavia, il ritmo di ripresa è confortante e lascia ben sperare per le prossime stagioni.



Da considerare anche che nell’intero 2020 le Maldive avevano accolto in totale 550mila turisti, ovvero una cifra simile a quella raggiunta quest’anno in meno di 4 mesi.



Per quanto riguarda i mercati di riferimento, a farla da padrone quest’anno sono gli inglesi: il Regno Unito ha infatti contribuito per il 13,2% sugli arrivi totali nell’arcipelago.