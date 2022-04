La Giamaica riparte e premia le agenzie di viaggi

di Amina D'Addario

08:47

L’eliminazione dell’obbligo di test di ingresso per vaccinati e non, netto incremento dell’offerta alberghiera e nuovi strumenti nelle mani delle agenzie. La Giamaica riparte e guarda con rinnovato interesse al mercato tricolore.



“Da alcune settimane - sottolinea Elisa Eterno, account manager Italy del Jamaica Tourist Board - abbiamo cominciato a percepire un interesse importante degli italiani verso la destinazione, che oggi cerca di riproporsi in una veste diversa e di riprendere il lavoro con tutto il mondo del trade interrotto con la pandemia”. A breve verrà quindi riproposto il sistema di formazione online dedicato ai dettaglianti e anche per l’Italia, anticipa Eterno, “verrà attivata la dove caricare le pratiche chiuse ed essere premiati al raggiungimento di determinate soglie”.



Gli investimenti stanno intanto portando a un incremento dell’offerta alberghiera di ben 8mila posti letto entro il 2024 e all’ampliamento della pista dell’aeroporto internazionale di Montego Bay.