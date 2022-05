Malesia: parte da Milano il tour europeo di Terengganu

16:24

Parte dall’Italia il tour europeo del Governo dello Stato malese di Terengganu, che prosegue la sua campagna promozionale internazionale scegliendo il nostro come Paese principale.

"Terengganu ha attrazioni naturali e un'unicità che può attrarre turisti dall'Europa, in particolare dal mercato italiano – spiega il presidente del Comitato statale per il turismo, la cultura e la tecnologia digitale, Yang Berhormat Ariffin Deraman – soprattutto per il turismo insulare e baneare”.

E sostiene come le statistiche relative al 2019 sui turisti stranieri arrivati nelle principali strutture ricettive di Terengganu, incluse le isole come Pulau Redang, Pulau Perhentian e Pulau Lang Tengah, riportano un totale di 23.238 viaggiatori provenienti dall'Italia.



A Milano sessione Business-to-Business

Anche il direttore del Turismo della Malesia a Parigi, Mohamad Libra Lee Haniff, insiste sull’interesse dell’Italia per Terengganu che, sottolinea, “è diventato uno dei principali poli di attrazione per i turisti provenienti dall'Italia per le vacanze e, se promosso più attivamente, può sicuramente essere la principale forza trainante del settore turistico della Malesia”.



La campagna ‘Beautiful Terengganu, le isole più belle della Malesia’ partirà dunque dal'Excelsior Gallia di Milano il 25 maggio con la sessione Business-to-Business che coinvolgerà gli operatori di settore con focus sugli ultimi prodotti e servizi. In palio per i partecipanti anche pacchetti vacanza di 3 giorni e 2 notti in pensione completa al The Taaras Resort and Spa, al Laguna Redang sull'isola di Redang e all’Alunan Resort sull'isola di Perhentian.