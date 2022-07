08:32

Disneyland Paris ha i suoi 5 ‘top agent’ italiani. La giornata di ieri ha infatti decretato i cinque vincitori dell’ultima fase di D-Factor, il talent show formativo articolato in due fasi, la seconda delle quali prevedeva proprio la sfida finale a Disneyland Paris fra la rosa dei 30 finalisti.

TTG media partner

Con la media partnership di TTG Italia, gli agenti, divisi in sei squadre, hanno affrontato una serie di prove sotto gli occhi attenti della giuria della quale faceva parte anche il direttore responsabile della nostra testata, Remo Vangelista, in qualità di giurato speciale.



I nomi

A vincere è stata la squadra composta da Silvia Diana dell’agenzia Nozomi di Bari, Simona Alzani della Porto Nuovo Viaggi di Lovere, Annalisa Ranieri della WMB di Bari, Alessandra Arlechino dell’agenzia Amalasunta di Viterbo e Ruena Fontana della Larú Viaggi di Ravenna.

La finale, tenutasi presso il Convention Center del Disney Hotel New York – The Art of Marvel, aveva lo scopo di scoprire il D-Factor presente in ogni agente di viaggi, utilizzando gli strumenti acquisiti nella prima fase virtuale del roadshow e mettendo a frutto le proprie capacità nella simulazione di vendita a determinati profilli di clienti.



L’evento, realizzato nell’ambito dei festeggiamenti per i 30 anni di Disneyland Paris, prosegue oggi con la scoperta dei parchi Disney e delle attività messe in campo per festeggiare l’anniversario.

Nella foto, un momento della sfida di ieri.