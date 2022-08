Spagna, il ritorno dell'overtourism costringe a limitare gli ingressi nei parchi

08:22

La parola 'overtourism' sembrava ormai archiviata, eppure, con il venir meno delle restrizioni dovute alla pandemia, alcune attrazioni sono state nuovamente prese d'assalto. È il caso della Spagna che si è trovata costretta a limitare l'accesso in alcuni dei suoi landmark più celebri nell'ottica di promuovere un turismo sostenibile.

Negli ultimi 20 giorni, per esempio, i parchi nazionali hanno visto una crescita del numero di visitatori con picchi del 77%, dato che si traduce in rischi e danni per la natura e la fauna locale.

E così, come riporta breakingtravelnews.com, è scattata l'esigenza di abbassare l'asticella. A subire queste misure di contingentamento sono stati luoghi come la spiaggia di As Catedrais in Galizia, il Teide a Tenerife e il Doñana National Park in Andalusia, una delle riserve più importanti d'Europa.

G.G.