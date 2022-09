Parigi 2024, picco di progetti alberghieri: ecco chi investe

15:55

La Francia si prepara per il più grande evento sportivo internazionale del mondo: Parigi 2024 ospiterà infatti i XXXIII Giochi Olimpici Estivi, dal 26 luglio all'11 agosto. Come città ospitante ufficiale a Parigi e dintorni si disputeranno gare di 27 sport, mentre Versailles sarà sede di eventi equestri e di competizioni di pentathlon moderno, golf e ciclismo outdoor. Altre gare si disputeranno in nove città del Paese: Lille, Marsiglia, Lione, Bordeaux, Saint-Étienne, Nizza, Nantes, Vaires-sur-Marne e Châteauroux.

I progetti alberghieri città per città

Nel database di TopHotelProjects sono 96 i complessi alberghieri nuovi in pipeline per ospitare il pubblico, per un totale di 15.623 camere. Nella sola città di Parigi sono avviati 27 progetti, tutti nel segmento luxury e upscale, mentre Nizza è al secondo posto con nove strutture in costruzione e Roissy-en-France, ai margini della periferia Nord della capitale, è terza con sette hotel.



Seguono Bordeaux con tre progetti in corso, Marsiglia e Lione con due a testa e Lille con una struttura alberghiera nuova pianificata. In termini di categoria delle strutture 37 progetti saranno di cinque stelle lusso, mentre i restanti 59 sono dei quattro stelle.



Nel totale 28 piani saranno completati entro la fine di quest’anno, altre 25 si prevede che saranno ultimati nel 2023 e i rimanenti nell’anno olimpico. I restanti 22 progetti saranno invece portati a termine nel 2025 o oltre. A guidare la classifica dei gruppi alberghieri che hanno deciso di investire nel Paese c’è IHG Hotels & Resorts con 11 strutture in pipeline, di marchi quali voco, Holiday Inn e InterContinental. Anche Accor ha 11 progetti in ballo con brand quali Tribe, So/ e Mondrian. Subito dietro il gruppo Hilton Worldwide, che ha messo in atto 9 piani per nuovi hotel d'alta gamma.