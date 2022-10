di Amina D'Addario

L’autunno segnerà il punto di svolta per la destinazione Egitto, che si prepara a investire nuovamente sui mercati chiave per spingere ulteriormente una ripresa che si è già vista nei mesi scorsi e che si è tradotta in quasi 5 milioni di arrivi nel primo semestre. Con l’Italia nuovamente al centro dei piani e che, numeri alla mano, dovrebbe risalire al quarto posto tra i bacini di riferimento anche per i mesi in arrivo.

E quindi c’è anche l’Italia tra i Paesi target della campagna promozionale che sarà lanciata dall’Egitto nelle prossime settimane. Una campagna milionaria che, ha spiegato in occasione del TTG Travel Experience il ceo dell’Egyptian Tourism Authority, Amr Elkady, “consoliderà la nuova immagine dell’Egitto quale Paese dalla lunga storia, ma allo stesso tempo moderno, giovane e terra di diversità”.



Il concept

La brand campaign decollerà a novembre, una volta conclusa quella tuttora attiva “Follow the sun”, incentrata sulla fruibilità della destinazione durante tutto l'anno: “Si tratta di un massiccio investimento promozionale, come non accadeva da anni, sui principali mercati di riferimento quali Italia, Germania, Francia e Regno Unito". L’obiettivo è quello di consolidare i flussi turistici verso l’Egitto che, ha sottolineato Elkady, “grazie al lavoro dei tour operator, nostri partner preferenziali, stanno crescendo in maniera importante anche dall’Italia, destinata a posizionarsi per la stagione invernale e probabilmente anche per quella estiva al quarto posto dietro Germania, Israele e Arabia Saudita”.



Domanda, i trend

Per quanto riguarda l’orientamento della domanda, Elkady ha precisato che “gli italiani continuano ad apprezzare le spiagge del Mar Rosso, ma con grande soddisfazione vediamo che stanno richiedendo anche il prodotto crociere sul Nilo, oggi tornato a pieno regime con una domanda fortissima soprattutto per la stagione invernale”.