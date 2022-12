Canarie: nell'inverno più voli rispetto al pre-pandemia

09:58

Le Canarie si avviano verso la piena ripresa. Come riporta Preferente, l'arcipelago durante l’inverno ha superato le prenotazioni di voli rispetto al periodo pre pandemia. Secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo, ripresi da Canarias7, l’arcipelago conta collegamenti diretti con 135 aeroporti nazionali ed europei rispetto ai 134 che aveva nello stesso periodo di tre anni fa.

Le principali novità riguardano Slovacchia e Lettonia. Perse invece le rotte in partenza da Russia, Estonia, Gambia e Venezuela. Per quanto riguarda i due principali mercati emissori, Regno Unito e Germania, l'arcipelago perde collegamenti, ma allo stesso tempo il numero dei voli aumenta sensibilmente. Il Regno Unito collegherà le Canarie da 20 aeroporti, due in meno rispetto al 2019, anche se avrà 13mila 603 voli rispetto ai 10mila 833 della stagione invernale di tre anni fa.



Nel caso della Germania sono previste 25 rotte, quattro in meno rispetto al 2019, con 8mila 763 voli rispetto ai 6mila 941 dell'inverno pre-pandemia.

In crescita anche i collegamenti nei principali mercati come Francia, Irlanda e Italia, rispettivamente con con mille800 voli, mille121 e mille679 voli.