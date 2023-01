La Cina riapre ai turisti giapponesi

21:00

La Cina riapre ai turisti in arrivo dal Giappone. Dopo aver sbarrato le porte ai visitatori provenienti dal Sol Levante, in seguito alla decisione del Paese di introdurre i test anti-Covid per i cinesi in arrivo, Pechino ha deciso di ripristinare le procedure di rilascio dei visti per i giapponesi.

La stessa misura, riportra Travel Mole, non è stata varata per i viaggiatori provenienti dalla Corea del Sud. Anche quest'ultima è finita, infatti, nel mirino delle restrizioni di Pechino, dopo la stretta del Governo coreano sugli arrivi dalla Cina.