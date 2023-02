08:04

L'Unione europea ha nuovamente rinviato l’entrata in vigore dell’Etias, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Il nuovo termine è stato posticipato al 2024.

Come riporta TTG Media, la direzione generale per la Migrazione e gli Affari Interni dell'Ue a Bruxelles ha modificato la data precedentemente fissata al prossimo anno, con la conseguenza che i viaggiatori provenienti dai ‘Paesi terzi’, compresi quindi i britannici, dovranno fare domanda i anticipo e pagare una quota di ingresso simile all’Esta statunitense solo dal 2024.



L’Etias doveva entrare in servizio entro la fine dell'anno, dopo essere stato rinviato per la prima volta nell'agosto 2022. Inizialmente il lancio era previsto per il 2021 .