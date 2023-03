Disneyland Paris, con 'Magica-mente' agenzie di viaggi in primo piano

di Alberto Caspani

17:29

Disneyland Paris trasforma l’agenzia di viaggi in un porta 'magica' per il parco di divertimenti più visitato d’Europa.

Grazie alle attività di formazione organizzate durante il roadshow 'Magica-mente', conclusosi a Milano dopo due mesi, i canali di vendita italiana avranno la possibilità di organizzare eventi b2c nei propri spazi, divenendo partner ufficiali del mondo Disney.



In vista del Gran Finale per il 30° anniversario dalla nascita del parco, in calendario il prossimo 30 settembre, è stata rilanciata la formula associativa che dà modo di proporsi come rivenditori autorizzati del parco.



Garantita poi l'estrema flessibilità dell’offerta anche dal punto di vista delle prenotazioni alberghiere, modificabili o cancellabili sino a 7 giorni dall’arrivo per chi alloggia nelle strutture del parco. Grazie all'opportunità di individuare la data più conveniente sul portale per agenti, o usando l’app per la prenotazione dei servizi interni (inclusa la pre-registrazione in hotel), Disneyland Paris è riuscita a contenere gli effetti dell’inflazione, alimentando una domanda in costante crescita.



“Le 12 tappe del roadshow nazionale - ha commentato Monica Astuti (nella foto), country head Italia Disneyland Paris - hanno incluso anche due nuove città: Ancona e Brescia. Complessivamente sono intervenuti oltre mille agenti di viaggio, a cui va il nostro ringraziamento”.