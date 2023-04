Tourism Australia e Qantas insieme per promuovere il Down Under

12:44

Tourism Australia e Qantas invitano i viaggiatori italiani a partire per un’avventura nel Down Under grazie a una partnership attivata nel mese di aprile nell’ambito della campagna Come and Say G'day.

Petra Perry, cmo del Gruppo Qantas, ha commentato che la collaborazione incoraggia in primis a scoprire la straordinaria offerta turistica della destinazione. "Tale iniziativa sta aumentando la consapevolezza che i visitatori possano facilmente viaggiare direttamente in Australia ed esplorare le oltre 65 destinazioni in tutto il Paese quando scelgono di volare con Qantas".



Qantas riprenderà ad operare con il volo stagionale e diretto da Roma a Perth, tra il 18 giugno e il 3 ottobre 2023 a bordo del Boeing 787 Dreamliner. G. G.