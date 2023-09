08:32

La Giordania è una destinazione sicura e molto apprezzata dal pubblico italiano, con una proposta diversificata che spazia dall’archeologia all’outdoor, dallo sport agli appuntamenti culturali di respiro internazionale.

Forte di questi asset turistici, l’Italia si conferma il primo mercato europeo in termini di arrivi a destinazione. A dirlo i recenti dati registrati dal Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania: gli arrivi di luglio e agosto 2023 dal nostro Paese raggiungono quota 96mila 738, triplicati rispetto al 2022. Ottimo quindi il bilancio dell’estate: se l’Italia vanta il primato europeo, a livello mondiale – escludendo i paesi dell’area mediorientale – è seconda solo agli Stati Uniti.



Per questo il Paese ha riconfermato la presenza in qualità di partner country a TTG Travel Experience - il Salone Internazionale del Turismo firmato Italian Exhibition Group in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre in contemporanea con InOut |The Contract Community – riconoscendone il valore di più importante evento b2bper il turismo in Italia.



Al consolidato appeal dei sette siti Unesco - che includono l’iconica Petra e la città di Salt, dal 2021 patrimonio mondiale in quanto luogo di tolleranza e di dialogo interreligioso – la destinazione aggiunge due nuovi asset strategici: il turismo attivo e quello legato ad eventi e spettacoli ospitati nelle location più sorprendenti. Come il teatro di Jerash, dove a luglio Riccardo Muti ha diretto un’orchestra di duecento musicisti italiani e giordani; il teatro romano di Amman, che a fine settembre 2023 ospiterà lo spettacolo del gruppo di ballo irlandese Riverdance; l’Exhibition Park, sempre ad Amman, dove il 10 novembre andranno in scena i Maroon 5; il Petra Cultural Village, che per la rassegna Rose City Nights accoglierà Il Volo.



Il turismo attivo punta invece su percorsi come il Jordan Trail e il Jordan Bike Trail e poi canyoning, trekking e appuntamenti sportivi di richiamo internazionale, come la maratona e la mezza maratona di Petra, l’Ultra X, che si correrà nel deserto di Wadi Rum dal 2 al 6 ottobre, la maratona di Amman il 13 ottobre e infine il Thru-Hike tra ottobre e novembre.



“Con il Jordan Trail - dichiara Marco Biazzetti, responsabile Jordan Tourism Board Italia – un percorso di 650 chilometri che attraversa la Giordania da nord a sud toccando 52 villaggi, i viaggiatori hanno la possibilità di scoprire le attrazioni più importanti del Paese, ma anche di interagire con una popolazione contraddistinta da una grande diversità e tolleranza, in cui religioni e gruppi etnici differenti convivono in armonia”.



“È per noi un piacere – sottolinea Gloria Armiri, Group Exhibition Manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group - avere come partner country un Paese come la Giordania, che ben sposa il concetto di Utopia espresso nel Tema di Manifestazione 2023. Il tempo dell’Utopia guarda infatti a un turismo generatore di relazioni pacifiche tra popoli, e tra persone e ambiente naturale. Un turismo che è volano di benessere economico ma anche di benessere sociale, capace di migliorare i viaggiatori e anche i territori che li ospitano”.



Un ruolo fondamentale nell’incremento degli arrivi dall’Italia è quello giocato dai collegamenti aerei. La Giordania è infatti raggiungibile dall’Italia con voli su Amman da Milano (4 voli a settimana di Royal Jordanian, Wizz Air e Ryanair); da Roma (Royal Jordanian ogni giorno, Wizz Air tre volte a settimana e Ryanair due); da Bologna, Pisa, Venezia e Treviso (Ryanair due volte a settimana da ciascun aeroporto).

Aqaba è raggiungibile da ottobre fino a marzo da Milano (Ryanair ed easyJet due voli a settimana), da Roma (Ryanair due volte a settimana) e da Venezia (easyJet una volta a settimana).