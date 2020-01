Lavoro dei sogni: in giro per il mondo con il miliardario

17:16

Entra di diritto nella categoria 'Lavoro dei sogni' quello offerto dal giovane miliardario australiano Matthew Lepre che deve la sua fortuna all'e-commerce e quindi al web. Lepre, 27 anni, sta cercando una persona che lo segua nei suoi spostamenti in giro per il mondo e si occupi di scattare fotografie e aggiornare il feed del suo profilo Instagram.

Oltre alla possibilità di viaggiare e soggiornare nei luoghi più esclusivi del mondo, la retribuzione è piuttosto interessante: 55.000 dollari annui (l'equivalente di quasi 50mila euro) più tutte le spese pagate.



Non è richiesto alcun tipo di esperienza e i dettagli per presentare la propria candidatura sono stati resi noti con un post pubblicato sullo stesso account Instagram di Matthew Lepre. Starà ai candidati cercare di dimostrare di essere la persona giusta compilando il form.



Matthew Lepre non è nuovo a queste trovate: nel 2019 fece saper di essere alla ricerca di un assistente personale pubblicando l'annuncio sui social media e su alcuni tabloid. M. T.