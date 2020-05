Cosa ci interessa del Decreto Rilancio

10:24

Pubblicato il “Decreto Rilancio” vi espongo in estrema sintesi quali sono i provvedimenti più interessanti dei 266 articoli, diluiti (è proprio il caso di dirlo) in ben 270 pagine più altre 200 pagine circa di relazione illustrativa (per chi ama le lunghe letture: in questa pagina trovate una sintesi, articolo per articolo, di tutti i provvedimenti contenuti nel Decreto).

Alcuni provvedimenti qui trattati contengono anche un link di approfondimento:

- art. 24 - IRAP

Agevolazione: abolito il versamento IRAP del 30 giugno (saldo 2019 e primo acconto 2020)

Condizioni: Fatturato non superiore a 250 milioni di euro



- art. 25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Agevolazione: contributo di almeno 1.000,00 euro (imprenditori persone fisiche o lavoratori autonomi) o 2.000,00 euro (imprese sotto forma di società) o importi maggiori da calcolarsi sulla riduzione di ricavi

Condizioni: Ricavi non superiori a 5milioni di euro nel 2019 e Fatturato e Corrispettivi di Aprile 2020 inferiori ai 2/3 rispetto ad Aprile 2019.



- art. 26 - RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Agevolazione: credito d'imposta del 20% degli aumenti di capitale 2020 o del 50% delle perdite eccedenti il 10% del capitale sociale 2020

Condizioni: Ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro e riduzione di dei ricavi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto a marzo e aprile 2019



- art. 28 - CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI

Agevolazione: credito d'imposta del 60% del canone di locazione o leasing di tutti gli immobili non abitativi dei mesi di marzo, aprile, maggio

Condizioni: Ricavi non superiori a 5milioni di euro nel 2019 e riduzione del 50% del fatturato del mese di riferimento



- art. 30 - RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE

Agevolazione: azzeramento quote fisse dei mesi di maggio, giugno e luglio

Condizioni: Nessuna, provvede direttamente il fornitore di energia elettrica



- art. 82 - REDDITO DI EMERGENZA

Agevolazione: 400 euro mensili aumentabili fino ad un massimo di 800

Condizioni: ISEE inferiore a 15mila euro ed altre condizioni da verificare



- art. 84 - INDENNITA' INPS

Agevolazione: indennità di 600 euro per il mese di aprile e di 1.000,00 euro per il mese di maggio

Condizioni: Aprile: verrà erogato automaticamente a tutti i beneficiari di Marzo. Maggio: riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019



- art. 95 - CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RISCHIO CONTAGIO

Agevolazione: Contributi fino a 15mila euro (per aziende fino a 9 dipendenti) o superiori per acquisto di apparecchiature e dispositivi per riduzione contagio sui posti di lavoro

Condizioni: Solo per soggetti iscritti all’Inail



- art. 119 - ECOBONUS

Agevolazione: detrazione al 110% delle spese di ristrutturazione per risparmio energetico e impianti fotovoltaici

Condizioni: diverse e complesse, da verificare col proprio consulente



- art. 120 - CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI PROTEZIONE

Agevolazione: credito d'imposta del 60% delle spese per sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione

Condizioni: Limite massimo di spesa: 80mila euro



- art. 127 - PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE

Agevolazione: Iva, ritenute lavoro dipendente ed Inps dipendenti in scadenza a marzo, aprile e maggio rinviate al 16 settembre

Condizioni: calo di almeno il 33% del mese posticipato rispetto allo stesso mese del 2019



- art. 176 - TAX CREDIT VACANZE

Agevolazione: credito di 500-300-150 euro per acquisto di soggiorni/vacanze in Italia

Condizioni: ISEE inferiore a 40mila euro, solo per servizi turistici acquistati direttamente presso le strutture o tramite agenzie viaggi e tour operator (non concesso il tax credit se pagamento tramite piattaforme o portali telematici)



- art. 186 - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Agevolazione: credito d'imposta del 50% degli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani periodici anche online e e su emittenti televisive e radiofoniche

Condizioni: Non valido per pubblicità su social network o tramite motori di ricerca



Come già commentato da diversi operatori del settore turistico, il Decreto è ampiamente deludente ed oltremodo farcito di adempimenti burocratici.



Anche i provvedimenti più interessanti (come il Contributo a Fondo Perduto, sul quale molti ripongono grandi speranze) in realtà consentiranno alle agenzie viaggi, per le quali il fatturato del mese di aprile è sostanzialmente pari a zero (se non negativo, per via degli annullamenti) di ottenere solo il 10%, 15% o 20% del fatturato di aprile 2019: francamente si sperava in un ristoro maggiore.



Per di più i tempi di erogazione non saranno per niente brevi, dato che si dovrà attendere la profusione di Decreti o Provvedimenti Attuativi (ben 98!) che dovranno stabilire come richiedere quanto di spettanza.



Quanto sopra si somma alle difficoltà che molti stanno riscontrando nell’ottenere i finanziamenti garantiti previsti dal precedente Decreto Liquidità: le lungaggini burocratiche stanno bloccando i pagamenti immediati (n.b.: per ora nessuna proroga delle imposte sui redditi in scadenza al 30 giugno! molti dovranno, con difficoltà, trovare i fondi per pagare le imposte sui maggiori utili 2019).



In generale il Governo sembra non aver compreso che la crisi attuale è una crisi di liquidità ma anche e soprattutto, per settori come quello del turismo e dello spettacolo (i più colpiti dal lockdown) una crisi strutturale che richiede interventi mirati e precisi e non contribuzioni “a pioggia” indistinte e generalizzate: i 600 euro arrivati nelle scorse settimane (per chi li ha ricevuti) potranno fare piacere nel momento in cui vengono accreditati sul conto corrente, ma hanno lo stesso effetto di un placebo per un malato terminale.



Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.travelfocus.it