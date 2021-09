di Remo Vangelista

14:00

Una storia destinata a cambiare i rapporti anche tra le aziende. La vicenda del via libera (possibile, ma ancora misterioso) ai voli Covid-tested per alcune mete a lungo raggio, Maldive e Rep. Domincana su tutte e il tesoretto Mar Rosso, scatena commenti su tutti i fronti.

Ultimo in ordine cronologico quello di Luca Manchi, a.d. di Karisma Travel che non si nasconde dietro la ben nota diplomazia di settore e attraverso Linkedin scrive: “Non facciamo i furbi”.



Il titolo del post racchiude mille pensieri che si sviluppano nelle righe successive quando sostiene di “essere preoccupato riguardo le modalità di apertura dei corridoi turistici. Apertura delle destinazioni, come Egitto o Maldive, andrebbe benissimo. Così ogni t.o. potrebbe proporre i pacchetti che preferisce e quindi pari condizioni per tutta la categoria”.



L’attacco frontale arriva però nel successivo paragrafo dove sull’apertura di voli Covid-tested Manca segnala che potrebbe essere un via libera solo charter, “a questo punto significa charter e di conseguenza solo alcuni t.o. che avrebbero così l’esclusiva della destinazione. E sappiamo bene chi sono. Auspico che quando si pensi di aprire dei corridoi si intendano per tutte le agenzie e i tour operator”.



Qualcuno si sorprenderà, altri giureranno di non averlo mai pensato. Però Manchi nel suo sfogo sui social ha portato alla luce un tema che negli ultimi due giorni sta attraversando tutto il mercato alla velocità della luce. L’esperienza dice che siamo solo all’inizio della contesa.