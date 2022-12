08:00





Per il Gruppo Gattinoni si prospetta un 2023 importante. Il percorso verso la completa integrazione di Robintur è definito e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno. Come per le altre acquisizioni realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia: integrare le diverse realtà valorizzando il meglio delle aziende per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze.



Delle opportunità offerte dal Gruppo Gattinoni, ne parla Antonella Ferrari, Direttore Reti Network.