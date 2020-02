Airbnb: 100 milioni in 10 anni per sostenere progetti innovativi

di Oriana Davini

16:24

Cento milioni in 10 anni per progetti innovativi, a sostegno di un turismo sostenibile: è l'impegno assunto da Airbnb, sempre più deciso a ritagliarsi un ruolo anche etico e responsabile nella filiera turistica.

La conferma arriva sul palco della Bto di Firenze direttamente da Tommaso Goisis, responsabile partnership strategiche della piattaforma. "È un impegno che prendiamo nell'anno della nostra quotazione in Borsa, quindi lo scolpiamo nella pietra: ogni anno, per una decade, metteremo a disposizione 10 milioni per sostenere una serie di progetti".



Verrà indetta una call pubblica, di cui prossimamente verranno resi noti i dettagli, e la valutazione delle proposte sarà fatta da Airbnb insieme agli host. "Per le Olimpiadi del 2016 a Rio, se non ci fosse stato Airbnb sarebbero serviti 257 hotel in più: abbiamo iniziato un percorso con il Comitato Olimpico di cui saremo partner fino al 2028, lo facciamo perché crediamo che la sostenibilità della nostra offerta sia fondamentale".