Expedia: nuova interfaccia al servizio delle imprese alberghiere

08:47

Expedia Group ha messo a disposizione di aziende tecnologiche del segmento alberghiero la soluzione per la migliore revenue performance proposta da Rev+. La soluzione sarà disponibile grazie a una nuova interfaccia di programmazione delle applicazioni. In questo modo, i fornitori di connettività di Expedia Group possono mettere a disposizione dei propri utenti che utilizzano questa Api, senza costi aggiuntivi, gli insight proprietari di Rev+.

Rev+, disponibile anche su Expedia Group’s Partner Central, aiuta gli albergatori partner a prendere decisioni guidate dai dati sulla base delle attuali tendenze della domanda di mercato, aumentando la propria competitività e la revenue performance complessiva.



"A causa di COVID-19, i dati e i modelli storici sono meno affidabili per prevedere i futuri trend della domanda e le prossime best action - ha dichiarato Zuhairah Washington, senior vice president, strategic partners, Expedia Group -. Questo vale soprattutto per le strategie di revenue performance. Fornendo avvisi e previsioni in tempo reale sulla domanda e sui prezzi, alimentati dai dati e dalle capacità di machine learning di Expedia Group, l'Api Rev+ Insights aiuterà i partner a costruire strategie di revenue performance efficaci e informate, nonché a navigare tra le incertezze del mercato".



"Secondo i dati di Expedia Group, l'85% delle strutture ricettive non utilizza la tecnologia di revenue performance. I costi, la complessità e la necessità di risorse formate per gestire i sistemi tradizionali di gestione delle entrate sono un ostacolo - aggiunge Vivek Bhogaraju, general manager, revenue performance solutions, lodging & vacation rental, Expedia Group -. L'Api Rev+ Insights è il prossimo passo logico per sostenere la nostra missione di democratizzazione della tecnologia di revenue performance per il settore dell'ospitalità".