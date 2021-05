British Airways via al test di Qmatic sullo scalo di Heathrow

17:16

British Airways è pronta a sperimentare un sistema di coda virtuale per evitare le file in aeroporto e dunque i contatti tra le persone.

Questo software permetterà ai passeggeri di effettuare una prenotazione per mettersi in coda al check-in prima dell'arrivo in aeroporto e il test verrà effettuato per tre mesi sui voli in partenza dal Terminal 5 dello scalo londinese di Heathrow.



Una notifica avviserà il viaggiatore della possibilità di recarsi al desk dove un team dedicato sarà a sua disposizione. Come riporta travelmole.com, British Airways sarà il primo vettore a provare Qmatic, una tecnologia già ampiamente applicata in altri settori e che secondo i vertici dell'azienda potrà rivelarsi un valido modo per trasmettere fiducia e sicurezza ai propri clienti. G. G.