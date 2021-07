Connect2Italy: la storia virtuosa di un progetto che non conosce crisi

di Isabella Cattoni

Il progetto di Connect2Italy è in continua evoluzione e la soddisfazione per aver ideato uno strumento utilissimo anche in un periodo delicato come quello della pandemia è tanta.

“Connect2Italy – spiega Alessandro Mancini (nella foto a destra insieme a Vincenzo Pizzolante a sinistra), socio fondatore insieme a Vincenzo Pizzolante – è un vero e proprio club esclusivo b2b di professionisti del settore turistico e ricettivo in grado di connettere, mediante un’interfaccia digitale semplice e immediata, realtà turistiche italiane focalizzate nell’incoming e compratori internazionali di servizi turistici e ricettivi in Italia. I risultati fin qui ottenuti sono sorprendenti: il fatturato sta crescendo al ritmo del 30-40% al mese rispetto al 2020, anno di inizio che ha peraltro registrato una performance brillantissima”.

Contatti di valore

Il periodo era ottimale per lanciare un prodotto come quello della piattaforma di Connect2Italy, che garantisce lo sviluppo di una serie di contatti e sinergie di valore fra imprenditori attivi nel turismo, evitando trasferte e viaggi che in questo momento sono di complessa organizzazione. “Siamo molto soddisfatti anche delle partnership avviate. Ad esempio, quella con la catena Rocco Forte Hotels, che sta ricevendo un feedback enorme, oppure quella con 195 ville in Sicilia, tutte sold out fino a fine ottobre”.



Lo sviluppo

La funzione di Connect2Italy, sottolinea il manager, è infatti proprio quella di “fare da tramite per scambi di informazioni one2one sulla nostra piattaforma. Massima resa quindi e costi estremamente contenuti per chi aderisce al progetto”.

A fronte dei buoni risultati fin qui ottenuti, l’attività proseguirà a pieno ritmo: “L’intenzione è quella di reinvestire gli utili per creare una piattaforma 2.0 e integrare nuovi sistemi informativi. Di fondamentale importanza la costante evoluzione digitale e l’apporto di servizi sempre nuovi”. Il turismo sta poi diventando sempre più ‘social’ e in quest’ottica Mancini sottolinea l’impegno nell’offrire strumenti in linea con le diverse esigenze.



Le attività

“Abbiamo promosso tre fam trip in Sicilia, a Venezia e a Roma, ai quali abbiamo invitato esponenti della stampa europea. A fine agosto ci sarà un quarto appuntamento, ancora una volta in Sicilia, con l’obiettivo di promuovere insieme ai nostri partner realtà del territorio di grande valore”.

Ampliata anche la struttura interna con l’apporto di Guido Maggiore, relationship manager

e Diana Lombardo, che si occupa del potenziamento della digitalizzazione.