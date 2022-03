Easy Market: alle adv una commissione anche sui voli

11:21

Easy Market continua a puntare sulle agenzie e sul successo del loro business. L’operatore prosegue le sue attività per trovare nuove soluzioni e garantire crescita e solidità al lavoro avviato in fase di ripartenza.

A tal proposito, Easy Market punta ancora una volta al rilancio e lo fa attraverso alcune novità.

Una tra tutte riguarda la biglietteria aerea: alle agenzie che prenotano i voli, come qualsiasi altro servizio sulla piattaforma Revolution, Easy Market riconosce l'1% di commissione, anche sulle tasse.

Per ottenere la commissione è sufficiente effettuare una ricarica del proprio ‘salvadanaio elettronico’ con my bank o bonifico bancario, per ricevere contestualmente l'1% direttamente sul proprio salvadanaio, strumento abitualmente utilizzato dalle agenzie per l’acquisto di tutti i servizi presenti all’interno portale.



Una novità che, insieme a molte altre, sarà proposta nel corso di Bmt, in cui l'azienda, pronta ad accogliere tutti gli agenti in fiera, sarà presente con il proprio stand.

In questa occasione, insieme al “riconoscimento della commissione del’1%”, verranno illustrate le nuove iniziative: appuntamenti formativi, eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi in giro per l’Italia in collaborazione con importanti enti del turismo e fam trip in destinazioni da sogno, a corto e lungo raggio.

“Il ritorno della commissione dell’1% sulla biglietteria aerea è stato accolto con notevole entusiasmo da tantissime agenzie, incredule di vederlo riconosciuto anche sulle tasse e sui voli low cost” ha commentato Dario Ricchiari, direttore commerciale di Easy Market.