Nasce Mountain Maps, il ‘navigatore’ per le montagne

Si chiama Mountain Maps l’app e piattaforma innovativa che attraverso algoritmi di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data, migliora l’esperienza dei fruitori della montagna rendendola un luogo accessibile.

Mountain Maps permette ai turisti di arrivare in posti che credevano irraggiungibili, guidandoli passo passo nel tragitto scelto. La piattaforma infatti permette una completa personalizzazione dell’itinerario con possibilità di scegliere in base alle stagioni, in estate per esempio in base alla tipologia di terreno, esposizione, accesso con passeggino o carrozzina ed in inverno alla difficoltà delle piste.



Il team di Mountain Maps ha sviluppato un’Intelligenza Artificiale che, progettata su reti neurali, riesce ad “apprendere” e di conseguenza elaborare una stima molto precisa del comportamento dei turisti in montagna e di conseguenza permette di consigliare loro un percorso adatto in base alle proprie esigenze in tutte le stagioni e in varie discipline.



Fondata da 5 ragazzi trentini Denny Calovi, Paolo Rota, Mattia Fravezzi, Antonio Sciarretta e Renato Nerini, l’app vuole essere un navigatore specifico per i territori di montagna. “L’idea è quella di dar vita al primo navigatore specifico per la montagna del mondo - raccontano i 5 co-founder -. Mountain Maps vuole permettere a tutti, anche i meno esperti, di godere appieno della montagna e dei servizi collegati. Nasce per dare la possibilità ai turisti e visitatori delle località montane di visitare ogni angolo delle montagne che ci circondano senza rischiare di perdersi in qualsiasi modo ed in qualsiasi stagione dell’anno”.



Il team è al lavoro per implementare nuove funzionalità della piattaforma e tra gli obiettivi futuri vi è quello di consolidarsi sul territorio nazionale, crescere nell’arco alpino e nei prossimi 3 anni puntare al mercato estero e far conoscere la startup oltreconfine, in Svizzera, Francia ed Austria.