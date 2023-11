Mitur, via ai contributi per le startup dell’Innovation Network

08:00

Via libera alle domande per l'accesso ai contributi a fondo perduto destinati ai progetti delle startup entrate a far parte dell'Innovation Network del Ministero del Turismo.

È stato pubblicato sul sito del Mitur l’Avviso n. 0031101/23 recante le modalità per la presentazione delle istanze per il supporto ai progetti di sviluppo delle aziende innovative coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network.



Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere i form indicati dal Ministero debitamente compilati e firmati digitalmente entro e non oltre le 12 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo Pec: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it.



L'avviso è consultabile a questo link