Latitud: in aumento le richieste di itinerari personalizzati

12:28

Indicatori economici in aumento e un nuovo trend: la ricerca di vacanze inedite e personalizzate. Sono queste le caratteristiche del 2018 di Latitud, il brand nato nel 2011 e facente parte di Quality Group. L’anno che si sta concludendo ha portato nelle casse dell’operatore il 10% in più di fatturato sul 2018 che, a sua volta, era cresciuto del 4% rispetto all’anno precedente.

Due i viaggi di gruppo più apprezzati: ‘Gran Tour della Patagonia’, il nuovo prodotto del 2019 che ha avuto quasi tutte le partenze sold out e abbina la Patagonia argentina a quella cilena, e ‘A la fin del mundo’, in collaborazione con Australis, che collega Ushuaia (Argentina) a Punta Arenas (Cile) attraverso una navigazione di massimo comfort fra scenari unici, con l’esperienza dello sbarco a Capo Horn.



Se, però, nel 2018 la proporzione era 90% prodotto tradizionale e 10% richieste particolari, nel 2019 le percentuali sono state rispettivamente 70% e 30%.



I viaggi Overland

Questa esigenza di inedito, di personale, è valsa tanto per i viaggiatori individuali - che pesano per il 40% sui volumi – quanto per gli altri e ha fatto da propulsore all’ideazione dei viaggi Overland a date fisse. “La regione compresa fra Argentina del Nord, altopiano boliviano e Nord del Cile è francamente la mia preferita - spiega Francesco Vitali, titolare e responsabile prodotto di Latitud Patagonia -, ma sino ad ora l’avevamo proposta solo su base individuale, soprattutto perché si tratta di spedizioni, che richiedono un discreto spirito di adattamento. Le migliori sistemazioni disponibili non sono necessariamente in hotel, i trasferimenti prevedono anche sterrati da percorrere in 4x4. Invece abbiamo assistito a una buona richiesta da parte delle agenzie".



Per il primo trimestre del 2020 le prenotazioni registrano già un incremento di 15 punti percentuali sull’analogo periodo dell’anno precedente. A livello di prodotto, invece, il 2020 vedrà l’introduzione di una ‘Patagonia Active’ con esperienze in Argentina come il kayak sul lago e il trekking sul Perito Moreno.