Mappamondo apre le vendite dei biglietti per Expo 2020 Dubai

09:27

Mappamondo, rivenditore ufficiale dei biglietti per Expo 2020 Dubai, annuncia l’apertura delle vendite per i ticket in vista dell’esposizione universale che si terrà dal 20 ottobre di quest’anno al 10 aprile 2021.

“Crediamo moltissimo nelle potenzialità di Expo 2020 Dubai – dichiara Andrea Mele, amministratore delegato Mappamondo – un’opportunità unica e irripetibile per visitare Dubai, destinazione oramai al top tra le scelte degli italiani negli ultimi anni”.



L’operatore, inoltre, mette a disposizione un pacchetto speciale dedicato proprio a Expo 2020, che oltre al biglietto d’ingresso comprende anche la prenotazione anticipata per la visita del Padiglione più importante, quello degli Emirati Arabi incluso un voucher per il pranzo, mezza giornata visita della città e un’escursione nel deserto.



La formula prevede un soggiorno di 5 notti, con la possibilità di scegliere tra 3 alberghi. Le partenze sono previste da Milano, Venezia, Bologna e Roma, con voli Emirates. Inoltre, precisa il tour operator in una nota, il supplemento Yq è compreso nelle quote ed è commissionabile per le agenzie di viaggi.