Nuova sede ad Ancona per Tour2000AmericaLatina

12:44

È situata in via Primo Maggio 16 ad Ancona la nuova sede di Tour2000AmericaLatina.

La struttura si sviluppa su 600 metri quadrati su due piani e ospita il reparto booking con Sergio Armani come supervisor in un ampio open space, oltre a tutti gli uffici della direzione generale, della segreteria, amministrazione, marketing e della direzione commerciale in carica a Bruno Normanno.



“Abbiamo deciso di investire in nuova location ad Ancona per sostenere la crescita del nostro organico – spiega il general manager Marino Pagni - che vedrà a breve l’acquisizione di nuovi specialisti del nostro reparto booking, sempre con esperienza decennale, e l’ampliamento della nostra forza commerciale con l’ingresso di nuovi promotori per essere sempre più vicini alle agenzie di viaggi e rafforzare il presidio sull’intero territorio nazionale”.