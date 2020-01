08:03

Lonely Planet si lancia sull'organizzazione dei viaggi. Dopo aver tracciato migliaia di itinerari sulle sue guide, la casa editrice ha deciso di “dare vita” alle sue pubblicazioni lanciando, in collaborazione con Intrepid Travel, le Lonely Planet Experiences.

Si tratta, riporta TravelMole, di tour organizzati per piccoli gruppi, a basso impatto ambientale e pensati per sostenere le economie locali. Gli itinerari prevedono, infatti, il supporto di accompagnatori del posto, servizi e attività local (esperienze gourmet, itinerari in bicicletta ed escursioni) gestite dalle aziende delle destinazioni.



Il portfolio

Nello stile dell'offerta targata Intrepid Travel, inoltre, i viaggi si propongono di essere al 100% carbon neutral.



Il ventaglio delle proposte includerà 200 itinerari di un giorno curati da Urban Adventures, controllata di Intrepid Travel specializzata in viaggi brevi, e 130 proposte di più giorni in oltre 65 Paesi.



Si tratterà di percorsi fuori dai circuiti. Tra i tour di un giorno, per esempio, sarà possibile intraprendere percorsi vintage a Las Vegas o itinerari bohemien a Parigi.